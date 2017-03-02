WhatsApp\'ın yeni özelliği kalkıyor mu?

WhatsApp'in Snapchat ve Instagram'a oldukça benzeyen hikaye özelliğinin bulunduğu durum güncellemesi çok büyük tepkiler aldı. Tepkilerin ardından WhatsApp'ten geri adım attı. Kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan WhatsApp'ın yeni bir güncellemeyle özelliği yeniden aktifleştirebileceği dedikoduları dolaşıyor.

Yeni bilgiye göre WhatsApp, Tagline adı verilen özellik ile yazılı durum güncellemelerini geri gitirecek. Sızan bilgiye göre kullanıcılar, bu özellik ile tıpkı daha önce yaptıkları gibi yazı ve emojilerle durum güncellemesi yapabilecek. WhatsApp beta ekran görüntüleri, metin durumu özelliğinde çok değişiklik yapılmayacağını belirtmekle birlikte, yeni hikaye özelliğinin de kalkmayacağını belirtmekte yarar var.

Kullanıcılar yeni özelliğe gizlilik ayarları üzerinden düzenleyip ulaşabilecekler. Son güncellemeye kullanıcılar büyük tepki göstermişti, sosyal medyada şikâyet edilmişti. WhatsApp'ın bu yeni güncellemesi geri adım olarak nitelendiriliyor. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu sebeple yeni güncellemenin ne zaman geleceği belirsiz.