WhatsApp'tan yeni mesaj silme özelliği!

WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir beklediği yeni mesaj silme özelliği bugün Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu. "Delete for Everyone" yani herkes için sil özelliği bugünden itibaren WhatsApp'ın Android'deki Beta sürümünde kullanılabiliyor. Peki, WhatsApp'ın Delete for Everyone özelliği nasıl kullanılıyor?

Delete for Everyone özelliği sayesinde WhatsApp'tan gönderdiğiniz mesaj hem sizden hem de gönderdiğiniz kişinin telefonundan siliniyor. WhatsApp'tan gönderilen mesaj, GIF, video, belge, fotoğraf ve sesli mesajları silmeniz için size 7 dakika gibi uzun bir süre tanılıyor.

Gönderdiğiniz mesajın üzerine tıklayıp Delete for Everyone dediğiniz zaman mesaj her iki taraftan da siliniyor. Delete for Me dediğinizde ise mesaj sadece sizden siliniyor.

Şimdilik sadece Android'de olan bu özellik yıl sonuna doğru iOS platformunda da kullanıma sunulacak.