Wi-Fi açığı Android cihazların %50'sini etkiliyor!

Teknoloji dünyası dün kırılması çok zor denilenen WPA2 protokolünün kırılması ile çalkalanmıştı. KRack saldırısı ile kırılan WPA2, bir anda tüm cihazları güvenlik açıkları ile dolu hale getirdi. Apple, dün yayınladığı beta güncellemeleri ile bu açığı kapatırken, Microsoft da 10 Ekim'de yayınladığı güncelleme ile bu açığı kapattığını açıklamıştı.

Ancak milyonların kullandığı Android cihazlar hala saldırılara açık. Açıklanan rakamlara göre piyasadaki %50'den fazla Android cihaz WPA2 açığından dolayı tehlikede. Ancak bu açık eski Android sürümlerini etkiliyor. Android 6.0 Marshmallow ve üstü sürümleri kullanıyorsanız açıktan direkt olarak etkilenmeyeceksiniz.

WPA2 protokolünün kırılması demek, hackerların kolayca telefon veya bilgisayarınıza sızmasını ve tüm bilgilerinizi ele geçirmesi anlamına geliyor. Bu açıktan korunmak için şimdilik en iyi çözüm VPN gibi görünüyor. Eğer eski bir modem kullanıyorsanız, en kısa sürede güncelleme alan bir router modeli ile değiştirmenizi şiddetle öneriyoruz.