Wi-Fi canavarı Archer C5400 Türkiye'de!

TP-Link; online oyun, HD video gibi uygulamalar için ideal, tam bir Wi-Fi canavarı olan Archer C5400 router modelini Türkiye’de satışa sundu. Üzerindeki sekiz anten ile çok farklı bir tasarıma sahip olan ürün, en yeni ve gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılmış. Bu sayede hem çok hızlı hem de daha geniş alana yayılan Wi-Fi sunan cihaz, yüksek hız gerektiren birden fazla uygulamayı aynı anda sorunsuz çalıştırmayı sağlıyor.

Üç bantlı, MU-MIMO teknolojisine sahip bir Gigabit yönlendirici olan Archer C5400, kullanıcılara çok farklı bir Wi-Fi deneyimi sunuyor. 5334Mbps’ye varan olağanüstü kablosuz hız sayesinde daha fazla cihaza, daha yüksek Wi-Fi hızı sunan yönlendirici, üç bant (tri-band) desteğine sahip.

Bir adet 2.4GHz bandı (1000 Mbps hızda) ve her biri 2167 Mbps hıza sahip iki adet 5GHz bandı özellikle online oyun, 4K video gibi yüksek hız gerektiren uygulamaların kesintisiz şekilde çalışmasını sağlıyor. Kablosuz bağlantı ile oyunu yavaşlatmadan online oyun deneyimi için tüm bantlar kullanılabiliyor.

Archer C5400’de yer alan ‘Akıllı Bağlantı’ teknolojisi, ağ taleplerini dengelemek için ağa bağlanan cihazları mevcut en iyi kanala atayarak ağ performansını yükseltiyor ve her cihazın daha hızlı ağ bağlantısına yarımcı oluyor.

Archer C5400, pek çok ileri teknoloji ile donatılmış bir ürün. NitroQAM (1024-QAM) ve 4-Stream teknolojisi sayesinde yüzde 25 daha yüksek performans sunan ürün, yüksek kablosuz hızlara bu teknolojiler sayesinde ulaşıyor.

Yeni yönlendirici, sadece yüksek WiFi ve bağlantı hızı değil, daha geniş ve verimli bir WiFi kapsaması da sunuyor. Ürün üzerinde sekiz adet Hüzmeleme (Beamforming) teknolojisine sahip anten yer alıyor. Bu antenler ağa bağlı aygıtların yerlerini saptayarak onlara doğru kablosuz sinyal gücünü yoğunlaştırıyor. Bu sayede orta büyüklükte bir ofis, kafe gibi mekanlarda bile daha verimli ve istikrarlı bir Wi-Fi ağı oluşturuluyor, ağ performansı yükseliyor.

Wi-Fi canavarı Archer C5400'ün Türkiye fiyatı ise 1,399 TL olarak belirlendi.