WikiLeaks binlerce gizli CIA belgesini yayınladı

WikiLeaks, CIA'in, telefonlara, iletişim uygulamalarına ve diğer elektronik cihazlara girmek için kullandığı araçların ayrıntılarıyla açıklandığı çok gizli bir belgeyi elde ettiklerini söyledi. Julian Assange'ın gizlilik karşıtı grup, ajansın "tüm kilitleme kapasitesini" ortaya çıkarmayı amaçlayan Vault 7 kod adlı binlerce CIA belgesini yayınladı.

CIA’nın kötü amaçlı yazılım ve hack araçları, ajansın DDI'ya (Dijital Yenilik Müdürlüğü) ait bir bölüm olan CCI (Center for Cyber ​​Intelligence) içindeki bir yazılım geliştirme grubu EDG (Engineering Development Group) tarafından oluşturulmuş. Sızıntı, CIA hackerlarının diğer ABD ve yabancı ajanslarla ortak çalışarak, sofistike yazılımla şifrelenmeden önce metin ve sesli mesajları ele geçirmek için Apple iPhone'lara, Google Android cihazlarına ve diğer araçlara girebileceğini iddia etti. Şifreleme uygulanmadan önce ses ve ileti trafiğini toplamak için Google’ın Android platformunu kullanan telefonlara saldırarak WhatsApp, Telegram ve Signal gibi popüler mesajlaşma uygulamalarında şifrelemeyi atlamaları mümkün oldu.

Buna ek olarak, "Weeping Angel" adlı bir program ile Samsung F8000 TV setine nasıl saldırılacağını açıklıyor. Bu saldırı ile kapalı gibi görünen telvizyon izleme için kullanılabilir. 'Fake-Off' modundaki TV, odadaki konuşmaları kaydederek internetten gizli bir CIA sunucusuna bu kaydı gönderiyor.

Serinin ilk tam bölümü olan “Year Zero”, CIA’nın Virgina'daki Siber Zeka Merkezi'nin içinde yer alan, yüksek güvenlikli, izole edilmiş bir ağdan gelen 8.761 belge ve dosyaları içeriyor.

WikiLeaks editörü Julian Assange açıklamasında:

Siber silahların gelişiminde aşırı bir çoğalma riski var. Araştırmalara göre, böyle "silahların" kontrolsüz bir şekilde çoğalması, bunları yüksek pazar değeri ile birlikte içermemesinden ve küresel silah ticaretinden kaynaklanıyor. Fakat Year Zero'nun önemi, siber savaş ile siber barış arasındaki seçimin çok ötesine geçmektedir. Açıklama, siyasi, hukuki ve adli perspektiften istisnadır.

CIA ve Beyaz Saray yorum yapmaktan kaçındı. CIA sözcüsü Jonathan Liu yaptığı açıklamada, "İstenilen istihbarat belgelerinin orijinalliği veya içeriği hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.