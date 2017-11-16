Wikipedia engeli parça parça kalkabilir!

29 Nisan 2017'den bu yana ülkemizde yasaklı olan Wikipedia’ya kullanıcılar bir şekilde erişebilmek için çeşitli yöntemler deniyordu. Yasakla ilgili süreç devam ederken dün ilginç gelişmeler yaşandı. Bazı kullanıcılar Wikipedia’nın standart sürümlerine hiçbir engel olmadan ve herhangi bir vpn kullanmadan erişebildiğini aktarmaya başladı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise katıldığı bir canlı yayında sürece dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Wikipedia yönetiminin bazı olumlu adımlar attığını, BTK'nın ise bazı istekler sunduğunu ifade etti.

Tüm sitenin kapalı kalmaması gibi bir sonuç için formül arandığını belirten Sayan, sitedeki sadece iki maddede yer alan, Türkiye'nin çeşitli terör grupları içinde yer aldığı iddiasının mahkemece kısıtlandığını ifade etti. Konuya ilişkin bilinmezlikler devam ediyor ancak yakın zamanda erişimin tamamen açılırsa bu büyük bir sürpriz olmayacak.