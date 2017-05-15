Wikipedia’nın engellenemez sürümü yayınlandı!

Türkiye’den erişim engeli getirilen Wikipedia’nın engellenemez bir sürümü yayınlandı!

15/05/2017 19:30

Hackerlar, Vikipedi’nin Türkçe versiyonunun bir kopyasını hazırlayarak web içeriğinin yeni gösterim protokolü IPFS üzerinden yayınladı.

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Hükümetin bu kopyayı engelleyemeyeceği, çünkü formatın bir dizi açık kaynak teknolojisi kullanarak tarayıcılarımızın veri alma şeklini değiştirdiği belirtiliyor. IPFS temelde, aynı veri kümesinin birden fazla yerde bulunmasını ve tarayıcıların bunlardan herhangi birini yalnızca tek bir adresle bulmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.

IPFS ekibinin yayınladığı Türkçe Vikipedi'ye buradan ulaşabilirsiniz.

    Yazar: Berk İşçimen

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