Wikipedia’nın engellenemez sürümü yayınlandı!

Hackerlar, Vikipedi’nin Türkçe versiyonunun bir kopyasını hazırlayarak web içeriğinin yeni gösterim protokolü IPFS üzerinden yayınladı.

Hükümetin bu kopyayı engelleyemeyeceği, çünkü formatın bir dizi açık kaynak teknolojisi kullanarak tarayıcılarımızın veri alma şeklini değiştirdiği belirtiliyor. IPFS temelde, aynı veri kümesinin birden fazla yerde bulunmasını ve tarayıcıların bunlardan herhangi birini yalnızca tek bir adresle bulmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.

IPFS ekibinin yayınladığı Türkçe Vikipedi'ye buradan ulaşabilirsiniz.