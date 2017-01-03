Windows 10 Creators Update ne zaman gelecek?

Microsoft, uzun bir süredir üstünde çalıştığı Windows 10 Creators Update için bugün tarih verdi. Açıklamalara göre Windows 10 Creators Update 2017'nin 2. çeyreğinde Windows 10 kullanıcılarına sunulacak. Yani bir başka değişle Windows 10 Creators Update, Nisan ayında indirilmeye sunulacak.

Windows 10'da yaşanan sorunları çözmesinin yanında yeni özellikler ile de gelen Windows 10 Creators Update, isminden de tahmin edebileceğiniz gibi tasarımcılar odaklı olacak. Peki, Windows 10 Creators Update ne gibi yenilikler ile geliyor?

Windows 10 Creators Update ile gelen yenilikler

Herkes için 3B

Creators Update ile milyonlarca Windows 10 kullanıcısı dizüstü bilgisayarı ile 3B yakalama, 3B yazdırma, 3Byaratma, 3B paylaşma yeteneğine sahip olacak ve bu sayede karma gerçekliği deneyimleyebilecek.

Ayda 100 milyonu aşkın kullanıcısıyla Paint bugün en popüler üretim ve tasarım araçlarından biriydi. Şimdi Paint 3D ile herkes 3B çalışabilir, 3B nesneler yaratabilir.

Yeni duyurulan Remix 3D, tüm dünyada yaratıcıları, yaratıları buluşturan, kitlelere 3B içerikleri getiren bir çevrimiçi topluluk. Trimble’ın 3B modelleme programı SketchUp (ek olarak 3D Warehouse’taki milyonlarca yaratıcı ile yaratıları) Remix3D.com‘un bir parçası olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren Office’te 3B içeriklere yerel destek eklenecek.