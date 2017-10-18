Windows 10 Fall Creators Update yayınlandı!

Microsoft, bugün söz verdiği gibi Windows 10 Fall Creators Update'i yayınladı. Uzun süredir beklenen Windows 10 Fall Creators Update, yepyeni özellikler ile geliyor. Windows 10 güncellemesi ile gelen ve dikkat çeken yenilikleri sizler için derledik. Bakalım Windows 10 Fall Creators Update ile hangi yenilikler geliyor?

Windows 10 Fall Creators Update ile gelen yenilikler

Windows 10 Fall Creators Update ile Windows Story Remix adında yeni bir uygulama geliyor. Windows Story Remix uygulaması ile kullanıcılar hikayeler oluşturulabiliyor. Hikayelere arka plana müzik ekleme, fotoğraf efektleri ve çeşitli fontlar ile yazı ekleme gibi özellikler Windows Story Remix uygulamasında yer alıyor.

Akıcı Tasarım Sistemi özelliği sayesinde Windows 10'un arayüzü daha kıllanışlı. Yen nesil tasarım olarak isimlendirilen Akıcı Tasarım Sistemi sayesinde; uygulamalar farklı ekran şekillerine ve büyüklüklerine göre otomatik olarak ölçeklendiriliyor. Bu sayede farklı boyutlardaki akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda uygulama çözünürlüğü sorun olmaktan çıkıyor.

Bir diğer iyileştirme de Microsoft Edge'de yapılıyor. Timeline adını verilen Edge özelliği sayesinde tarayıcıdaki sekmeleri kapatsanız bile kapattığınız tarih ve saati bularak sitenin o anki görünümünü tekrar açabileceksiniz.

Microsoft Graph isimli yeni uygulama iOS ve macOS'teki kaldığın yerden devam et sistemi gibi çalışıyor. Akıllı telefondan başladığınız bir projeye Microsoft Graph sayesinde Windows 10 üzerinden de devam edebileceksiniz. Bu sistem OneDrive ile çalışacak.

Evrensel pano özelliği Windows 10'a da geldi. Windows 10'da kopyaladığınız bir metni iOS ve Android cihazlarınıza direkt yapıştırabileceksiniz. Üstelik bu evrensel pano, metinin yanında GIF ve fotoğrafları da destekliyor.

OneDrive Files On-Demand özelliği sayesinde bulut depolamada yeni bir çağa geçiliyor. OneDrive Files On-Demand sayesinde bulutta açmak istediğiniz dosyanın indirme boyutu azaltılacak. Bu da yerel depolama alanınızda dosyaların yer kaplamamasını sağlayacak. AR ve VR için geliştirilen Windows Mixed Reality, bu güncelleme ile artık hareket kontrolcülerini destekliyor.