Windows 10 kullanan oyuncular artık hile yapamayacak!

Windows 10'a en son gelen Sonbahar Creators Güncellemesi'yle, Microsoft, Windows 10'a sonunda aylar önce duyurduğu TruePlay'i getirdi. Bir hile koruma arayüzü olan TruePlay aslında öncelikle Microsoft Mağaza üzerinden satışta olan olan oyunlar için kullanılacak.

İleride Steam gibi farklı platformlarda da çalışabilecek TruePlay'in, en göze çarpan özelliği ise, oyun oynarken sizin davranışlarınızı gözlemlemesi, eğer kendi arayüzünde kayıtlı hileleri kullanıyorsanız anında uyarması veya oyun yapımcısının normalde verdiği cezayı kesmesi.

Ancak eğer arayüzünde kayıtlı olmayan bir hile biçimini kullanıyorsanız da, bunu oyun için davranışlarınızdan çözerse, yapımcı firmaya rapor olarak göndermesi. TruePlay'in kapatılabilir olduğunu da ekleyelim. Tabii bazı oyunları çevrimiçi oynarken TruePlay'in açık olması şartını koyulursa o zaman kapatmanın da pek anlamı olmayacak.