Windows 10 Mobile ile çalışan Galaxy S8 sızdı!

Android Nougat ile çıkışını gerçekleştiren Galaxy S8, Snapdragon ve Exynos olmak üzere iki farklı işlemci varyasyonuna sahipti. Galaxy S8 şimdi ise işletim siteminde de farklı varyasyon sunmaya hazırlanıyor.

Mobil işletim sistemleri pazarında %1'in altında bir kullanım oranına sahip olan Windows 10 Mobile, Galaxy S8'de çalışırken görüntülendi. Ancak yayınlanan görsellerin sahte olma ihtimali çok yüksek görünüyor.

Galaxy S8'in Infinity Display ekranında Windows 10 Mobile'ın navigasyon tuşları tasarımsal açıdan çok orantısız duruyor. Bu orantısızlığın, belki de Windows 10 Mobile'ın Galaxy S8'de daha yeni test edilmeye başlandığı için olabileceğini söyleyebiliriz.

Henüz Windows 10 Mobile ile çalışan Galaxy S8 hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Bakalım Samsung, böylesine büyük bir riski göze alıp amiral gemisinin Windows'lu sürümünü piyasaya sunacak mı?