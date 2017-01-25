Windows 10 nihayet Windows 7'yi solladı!

Microsoft'un büyük umut bağladığı Windows 10 güncellemesi, ilk etapta kullanıcılar tarafından pek ilgil görmemiş, ancak güncellemenin ücretsiz olması ve performans artışları ile gelmesi, çoğu Windows 7 ve 8 kullanıcısını Windows 10 yüklemeye yöneltmişti.

Windows 7'nin tahtını elinden alacak güncelleme olarak gösterilen Windows 10, sonunda zirveye oturmayı başardı.

Statcounter'ın verilerine göre, Aralık ayında Windows 10 kullanımı nihayet Microsoft'un en popüler Windows 7 işletim sisteminin kullanımını geçti. En azından ABD'de durum böyle.

Windows 10 kullanım oranı bir önceki aya göre %26,29'dan %26,9'a yükseldi. Öte yandan Windows 7 kullanım oranı, Aralık ayında %26.66'dan %26.56'ya düştü.

Düşük fiyatlı Windows 10 tabletlerinin piyasaya sürülmesi ve yeni Windows 10 güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle kullanım oranları pozitif bir ivme yakalayarak yükseldi.

Ancak, küresel pazar payı açısından Windows 10 hala Windows 7'nin gerisinde kalıyor. NetMarketShare'e göre küresel pazarda, Windows 7 kullanım oranı %48,34 iken Windows 10 kullanım oranı ise %24,36 oranında kalıyor. Tahminlere göre Windows 10'un Windows 7'yi küresel pazarda geçebilmesi için 2017'nin sonunu beklemesi gerekiyor.