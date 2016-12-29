Windows 10'a Oyun Modu geliyor!

Windows 10 işletim sistemi ile Xbox One oyunlarını PC platformuna taşıyan Microsoft, oyuna büyük önem verdiğini sık sık yaptığı yenilikler ile gündeme getiriyor. Microsoft'un şimdi de Windows 10 için Oyun Modu özelliğini denemeye başladığı ortaya çıktı. Peki, nedir bu oyun modu?

Windows 10, oyun modu ile eşsiz bir oyun deneyimi sunacak

Windows 10'da yer alacak olan Oyun Modu, bir oyun açıldığında otomatik olarak devreye girecek. Oyun modu, oyunu hızlandırmak için arkaplanda çalışan ve kaynak tüketimini etkileyen uygulamaları uyutarak oyunların daha akıcı şekilde çalışmasını sağlayacak.

Windows 10'un oyun moduna benzer uygulamalar zaten Windows platformunda yer alıyor. Ancak bu özelliğin direkt olarak sistem ile bütünleşik olması, oyunlardaki performansı daha da arttıracaktır.

Xbox One'ın da oyunları bu şekilde çalıştırdığını zaten biliyoruz. Xbox One'da oyun açtığınız zaman sistem otomatik olarak kullanılmayacak özellikleri uyutuyor ve oyuna odaklanıyordu.

Oyun modunun; sadece Windows Store'daki oyunlar ile mi yoksa Steam ve Origin oyunlarında da çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor.