Windows 10 PC ve mobil için en İyi nişancı oyunları!

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Overkill 3

Game Troopers'tan bu fütüristik atıcı oyunu. Overkill 3, tüfekler, makineli tüfekler, tabancalar, ve daha pek çok silah sunuyor. Nano-Takım elbiseleri, el bombaları, tıbbi setler, hava saldırıları ve hayatta kalma ihtimalinizi artıracak diğer öğeler de oyunda mevcut. Silahlar ve diğer donanımlar, yükseltilebilir.

Grafik ve sinematikler iyi hazırlanmış. Oyun kontrolleri, hedef, silah yangın, silah seçimi ve daha fazlasını kontrol eden çeşitli ekran düğmelerine sahip.

Genel olarak, Overkill 3, zaman geçirmek için eğlenceli bir oyun. Overkill 3, Windows 10 PC ve mobil cihazlarda oynanabilir. Uygulama içi satın alma imkânı olan ücretsiz, reklam destekli bir oyundur.

Oyunu burdan indirebilirsiniz.