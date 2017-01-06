Windows 10'un yeni tasarımı sızdı!

Microsoft, Windows Vista ve Windows 7 ile birlikte Aero Glass tasarımını sunduğunda olumlu eleştiriler almıştı. Microsoft, daha sonra Windows 8 ile Metro tasarıma geçmiş ve bu değişiklik maalesef ki ilk etapta benimsenmemişti. Windows 10 sürümü ile tasarım hatalarından ders çıkarak firma, farklı ve kullanıcı deneyimine odaklanan bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı.

Bu hamlelerden sonra tasarımın üstüne düşen Microsoft'un, uzun bir süredir Project Neon adında bir proje üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bugün ise MSPoweruser sitesi Project Neon ile Windows 10'a gelecek yeni tasarımın görüntülerini paylaştı. Windows 10'un tasarımında küçük değişikliklerin yapıldığı Project Neon'da, öncelik kullanıcı deneyimine verilmiş gibi görünüyor.

Microsoft, aslında arka planda, kenar çubuğunda ve uygulamanın gezinmesinde bulanık olan Windows 10 tasarımına "Acrylic" adı verilen yeni bir bileşen getiriyor. Bu bileşen sayesinde tasarım göze daha hoş göründüğü gibi UX tarafında büyük artılar sunuyor.

Project Neon ile gelecek yeni tasarımın Windows 10 Creators Update ile sunulması bekleniyor.

Windows 10'un yeni tasarımını sonraki sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.