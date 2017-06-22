Windows 10'a beklenen özellik geliyor!

Windows 10 Insider Preview Build 16226 sürümünde ortaya çıkan bilgiye göre; GPU performans izleme özelliği, yıllarca bekledikten sonra nihayet Windows 10 için yaklaşan Fall Creators Update ile Windows Görev Yöneticisi'ne gelecek.

Windows 10'daki Görev Yöneticisi, İşlemci, depolama alanı ve ağınız için yaptığınız gibi Performans sekmesinin altında GPU'nuz için kullanım istatistikleri sağlıyor. Microsoft, GPU'nun her bir farklı bileşeni için kullanım ayrıntılarını almanızı sağlayarak bunu biraz daha ileri götürüyor.

Örneğin; GPU'nuzun ne kadarının video kod çözme için veya sanal gerçekliği güçlendirmek için kullanıldığını, GPU'nuzun adı, sürücü sürümü numarası gibi şeyler de dahil olmak üzere GPU'nuzla ilgili temel bilgileri gösteriyor.

Microsoft, ayrıca Görev Yöneticisi'ne, GPU'nuzun ne kadarının bir oyun tarafından veya diğer tüm süreçlerden yararlandığını bulabilmeniz için yeni bir GPU sütunu ekliyor.

Son olarak, sonbahar aylarında yayınlanacak olan Windows 10 Fall Creators Update güncellemesi ile bu özelliğin Windows 10'a geleceğini belirtelim.