Windows 10'a, iPhone'daki AirDrop benzeri bir özellik geliyor!

Windows 10 Mobile'ın fişini çektikten sonra; Windows 10'da iOS ve Android telefonlar ile etkileşime geçmek için geçmek için çalışmalarına devam eden Microsoft, şimdi de iOS ve macOS'te yer alan AirDrop benzeri bir sistemi test ediyor.

Windows 10 yapı numarası 17035 sürümünde ortaya çıkan Near Share yani Yakın Paylaşım özelliği ile Bluetooth ile dosya paylaşımına yeni bir soluk kazandırılacak.

Near Share özelliği ile Windows 10'daki dosyalarınızı saniyeler içerisinde Bluetooth aracılığı ile Android ve iOS cihazınıza aktarabileceksiniz. Windows 10 ile mobil cihazlar arasında iletişim kurmak için muhtemelen App Store ve Play Store'da bunun için bir uygulama yayınlanacaktır.

Özellikle kapalı bir işletim sistemi olmasından dolayı bu tip dosya paylaşımına pek izin vermeyen iOS için; gelen dosyaların depolanabileceği bir 3. parti uygulama kesin gelecektir.

Windows 10'un Insider programındaki kullanıcılarına sunulan Near Share özelliğinin 2018'in ilk çeyreğinde tüm Windows 10 sahiplerine sunulması bekleniyor.