Windows'taki mavi ekran hatası yeşil ekran hatasına mı evriliyor?

Microsoft, Windows 10 güncellemelerini sunmadan önce Insider programına kayıtlı olan kullanıcılarına Beta olarak tabir edebileceğimiz sürümleri sunuyor. Bu sürümlerden Windows 10 Insider yapı 14997'de ortaya çıkan hata ise yıllardır mavi ekran hatası olarak bildiğimiz Blue Screen of Death hatasının değişeceğinin sinyallerini verdi.

Windows 10 Insider yapı 14997'de karşılaşılan hata sonucu Windows mavi ekran yerine yeşil ekran yani Green Screen of Death hatası verdi. Normalde "MANUALLY_INITIATED_CRASH" hatası verdiğinde mavi ekran çıkması gerekiyordu. Ancak bu sefer yeşil ekran çıkması, mavi ekran hatasının yerini yeşil ekran hatasına bırakacağını ortaya koyuyor.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Microsoft, Windows 10'un Beta sürümlerinde farklı şeyler deneyerek testler gerçekleştiriyor. Yeşil ekran hatasının da sadece bu sürüme özel olma ihtimali bu yüzden çok yüksek görünüyor. Ancak Microsoft, kötü şöhreti olan mavi ekrandan kurtulmak için böyle bir yöntem de tercih edebilir.