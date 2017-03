Pokemon GO, Windows Phone üzerinde oynanabiliyor! Pokemon GO oyununu Windows Phone cihazınızda oynamak istiyor musunuz? O zaman Windows Phone için Pokemon GO uygulaması için haberimize göz atın.

Teknoloji Oyun Pokemon GO, Windows Phone üzerinde oynanabiliyor! 14/03/2017 11:45 iOS ve Android'e gelen Pokemon GO, henüz maalesef ki Windows Phone platformuna gelmedi. Oyunun geliştiricisi Niantic'in bu konu hakkında hiçbir girişiminin olmaması, Windows Phone sahiplerinin umutlarını suya düşürmüştü. Ancak 3. parti geliştiriciler Windows Phone için Pokemon GO oyununu portlamayı başardı. Windows Phone için Pokemon GO portu yayınlandı! Github üzerinde başlatılan Windows Phone için Pokemon GO projesi geçtiğimiz gün sürüm 1.2.10 ile güncellendi. ARM ve x86/x64 tabanlı Windows cihazlar ile çalışan Pokemon GO portu, şimdilik beta aşamasında. Pokemon GO, beta aşamasında olduğu için bazı sorunlar ile birlikte geliyor. Ancak bu sorunlar oynanış keyfine engel teşkil etmiyor. Windows Phone için Pokemon GO indir