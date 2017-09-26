Windows Phone resmen öldü! Bill Gates, Android kullandığını açıkladı!

Microsoft, telefon arenasında rakipleri ile yarışabilmek için önce Nokia'yı bünyesine katmış daha sonra da Windows Mobile'a (Winodws Phone) ağırlık vermişti. Ancak Windows Mobile'ın bir türlü dikiş tutturamaması, geliştiricilerin ilgisini çekmemesi, Microsoft'u telefon arenasından silmişti.

Son açıklanan rakamlara göre dünya üzerinde Windows Mobile kullananların sayısı %1 bile değildi. Bu kötü gidişat, Bill Gates'in açıklamaları ile daha da kötüye gitti ve Windows Mobile'ın resmen öldüğü ortaya çıktı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Fox News'e vermiş olduğu demeçte, Android telefon kullandığını ve Android'in sunmuş olduğu imkanların daha iyi olduğunu açıkladı.

Microsoft, kendi mağazasında Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition modelini satıyor. Bu model, Android işletim sistemi ile çalışıp, Microsoft'un tüm uygulamalarını barındırıyor. Bu yüzden Bill Gates'in, Android'e Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition ile geçtiği düşünülüyor.