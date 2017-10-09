Windows Phone'a şirket içinden bir darbe daha geldi!

Windows Mobile işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda Bill Gates'in ben Galaxy S8 Microsoft Edition kullanıyorum demesi ile fişinin çekildiğinin sinyalleri verilen Windows Phone'a, bir darbe de şirketin içerisinden geldi. Windows'un Metro arayüzünü ve sesli asistan Cortana'yı tasarlayan Joe Belfiore bile Windows Phone kullanmadığını dile getirdi.

HP'nin Windows Phone telefon üretimini durdurduğunu açıklamasından tam 1 gün sonra gelen Joe Belfiore'nin açıklamaları, artık Windows Phone için geri dönüşün olmadığını gösteriyor.

Joe Belfiore; 9 ay boyunca dünyayı gezmek için şirketten ayrıldığını ve bu süreçte iPhone ve Galaxy modellerini kullandığını açıkladı. Joe Belfiore, Windows Mobile'da uygulama sayısının çok az olduğunu bu yüzden iOS ve Android'i tercih ettiğini söylüyor.

Joe Belfiore şu anda Bill Gates gibi Galaxy S8 Microsoft Edition kullanıyor. Joe Belfiore'ın açıklamalarından sonra ortaya çıkan söylentilere göre; Windows Phone artık 2018'den itibaren piyasada olmayacak ve mevcuttaki cihazlar için güncelleme desteği kesilecek.