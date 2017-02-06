Apple ve Android'de satışlar düşüyor! Windows yükseliyor!

iPad ile tablet sektörüne yeni bir soluk getiren Apple, uzun bir süre bu sektörden ekmek yemişti. Apple'dan sonra Android tabanlı tabletler de piyasada yer almıştı. Ancak son dönemde iPad ile pazarın kaymağını yiyen Apple cephesinde işler pek iyi gitmiyordu. Hatta aynı durum Android tarafında da geçerli.

Telefon ekranlarının büyümesi tablet furyasının arkadan esen rüzgarını bir anda kesmişti. Açıklanan son verilere göre buna rağmen Windows tabanlı tablet satışında enterasan bir şekilde artış olduğu gözlemlendi.

Tablet piyasasında Apple %19'luk ve Samsung %10'luk bir düşüş yaşadı. Android tabletlerin satışları %63 oranında kaldı ve 44.9 milyon adetten 40.3 milyon adet satış rakamına düştü. Apple ve Android tarafında işler yolunda gitmezken Windows bir sıçrama yaşadı.

Windows tabanlı tablet satışları %19'luk bir artış yaşayarak 10.1 milyon adet satış gerçekleştirdi. Bu satış rakamı geçtiğimiz yıl 8.5 milyon adette kalmıştı.

Amazon tarafında ise %21'lik bir artış ile 4.2 milyon tablet satışı gerçekleştirildi. Windows tabletlerin pazara hakim olmaya başlamasının en büyük nedeni ise Windows tablet fiyatlarının uygun olması gösteriliyor. Ancak analistler; Windows'taki bu sıçramanın geçici olduğunu, ilerleyen dönemde yenilik yapmazsa satışların düşeceğini söylüyor.