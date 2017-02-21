Windows XP'nin oyun desteğine bir darbe daha!

Lider oyun firması Windows XP için oyunları güncellemeyi artık bırakıyor. Windows XP platformunda bu firmanın oyunları oynanamayacak!

21/02/2017 15:00

BlizzardWindows XP için oyunları güncellemeyecek. Windows XP platformunda Blizzard oyunları artık Windows XP'de oynanamayacak. Windows işletim sistemleri arasında Windows XP’nin ardından Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows  8.1 ve Windows 10 çıktı ancak oyuncuların ciddi bir çoğunluğu hala Windows XP kullanmaya devam ediyor.

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Dünyanın en ünlü ve büyük oyun yapımcılarından biri olan Blizzard da bunun farkındaydı ve oyunculara , World of Warcraft ve diğer bir çok  oyununu Windows XP desteğini ile sunmaya devam ediyordu. Ancak bu konuda artık bazı değişiklikler var. BlizzardWindows XP kullanan oyuncular ile artık yolları ayırıyor.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada bundan sonra geliştirilecek oyunların ve World of Warcraft gibi şuan da dünyanın en popüler oyunlarına gelecek sürümlerinin artık Windows XP'yi desteklemeyeceğini açıkladı. World of Warcraft oyununun dışında StarCraft 2, Diablo 3'ün de artık Windows XP desteği sona eriyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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