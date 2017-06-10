Wing sayesinde kadınlar şiddet karşısında yalnız değil

Turkcell’in parlak fikirleri ürüne dönüştüren girişimcileri, destekçilerle buluşturduğu kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni projelere kapılarını açmaya devam ediyor. Platformda yer alan yeni proje Wing Akıllı Güvenlik Yüzüğü, kitlesel fonlama kampanyasını başlattı. Seri üretime geçmek için 100.000 TL toplamayı hedefleyen Wing’ ekibi, her 129 TL’lik destek karşılığında bir adet Wing Akıllı Güvenlik Yüzüğü’nü Mart 2018’de destekçilerine teslim etmeyi hedefliyor.

Saldırıya uğrama ya da benzeri durumlarda kullanılabilecek akıllı güvenlik yüzüğü Wing, temelde bir panik butonu görevi görüyor. Bilkent Cyberpark’ta çalışmalarını sürdüren Kuixo Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilen ürün, dışarıdan bakıldığında sıradan bir yüzük olarak görünüyor, alt kısımda bulunan buton sayesinde kullanıcısının imdadına yetişiyor.

SMS ile yardım çağrısı

Bir mobil uygulama yardımıyla kullanılan Wing, panik anında daha önceden belirlenmiş kişilere SMS veya bildirim göndererek kullanıcısının tehlikede olduğunu haber veriyor. Lokasyon bilgilerini de paylaşan Wing’in, ülkemizde kadınlara yönelik olarak sık sık yaşanan saldırı durumlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

İki haftalık pil ömrü

Kullanımı oldukça basit olan Wing’de sinyal göndermek için yüzüğün altında bulunan butona 3 saniye boyunca basılı tutulmak yeterli. Wing, kullanıcısına titreşim ile yardım çağrısını ilettiğinin geri bildirimini veriyor.

Beyaz, siyah, altın ve gümüş olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine de sahip olan Wing, kendi özel tasarımlı kutusuyla geliyor. Mikro USB portu ile şarj edilen Wing, iki haftaya yakın bir pil ömrü sunuyor. Wing Mobil Uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Wing’e destek olmak isteyenler Arıkovanı’ndaki kampanya sayfasını ziyaret ederek ön sipariş verebiliyor.