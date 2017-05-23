Witcher 2'ye bu oyun sayesinde bedavaya sahip olabilirsiniz!

CD Projekt RED hediye vermeye devam ediyor!

23/05/2017 20:00

Dünyaca ünlü Witcher evreninin kart oyunu GWENT, bildiğiniz üzere yapımcı firma CD Projekt Red tarafından geliştiriliyor ve bu geliştirme aşamasında da oyunculardan büyük yardım alınıyor. Kapalı betası biten GWENT'i eğer denediyseniz, CD Projekt Red'in size güzel bir sürprizi var.

GWENT: The Witcher Card Game'in kapalı betasına katılan ve CD Projekt Red'e yardımcı olan herkes ücretsiz bir The Witcher 2: Assassins of Kings oyun koduna sahip oldu. Eğer katıldıysanız e-posta kutunuzu kontrol etmenizde fayda var. Yalnızca GOG üzerinden kullanabileceğiniz bu kodları da 29 Mayıs'tan sonra kullanamayacaksınız. 

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GWENT: The Witcher Card Game, 24 Mayıs 2017'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında açık betaya başlayacak. Eğer bu oyunu henüz denemediyseniz açık betaya katılım sınırı yok.

    Yazar: Berk İşçimen

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