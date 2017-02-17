200 bin TL ödüllü Wolfteam Yıldızlar Ligi bomba gibi geliyor

Netmarble Türkiye, ülkemizin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam oyunu için toplam 200 bin TL ödüllü Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi karşılaşmalarının 18 Şubat 2017 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Wolfteam Yıldızlar Ligi’nde Türkiye’nin en iyi e-spor takımlarından 1907 Fenerbahçe, Dark Passage, HWA Gaming, Game Sultan, Team Aurora, Crew, Astray ve Zone E-Sports mücadele edecek.

Toplam 8 hafta sürecek Yıldızlar Ligi karşılaşmaları, final mücadelesiyle sona erecek Müthiş bir çekişmeye sahne olacak Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi karşılaşmaları tamamladığında şampiyonluğa ulaşacak takım 30 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Türkiye’nin önde gelen e-spor kulüplerini aynı sahnede buluşturan Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi, Euro Cups tarafından gerçekleştirilecek. Ligdeki karşılaşmaların canlı yayınlarını ise www.twitch.tv/wolfteam adresinden izleyebilirsiniz.