World of Tanks konsol sürümlerinde tanklar artık daha gerçek

Wargaming bugün itibariyle World of Tanks PlayStation 4, Xbox One ve Xbox 360 sürümlerine 3.5: Halkların Savaşı güncellemesinin geldiğini açıkladı. Bu güncellemeyle oyuna eskisinden de gerçekçi araç fiziği düzenlemeleri, HD haritalar, Çin yeni yılı amblemleri ve çok daha fazlası ekleniyor.

World of Tanks’in yeni fizik motoru sayesinde tanklar savaş meydanındaki gerçekçi görünümlerini ve hareketlerini katlıyorlar. Araçlar artık kayıyor, kendi etrafında dönüyor ve savaş esnasında ince manevralar yapabiliyorlar. Tank kontrollerine eklenen fren opsiyonu sayesinde tankçılar, keskin dönüşler ve ani frenler yaparak farklı arazi yapılarına uygun hareketler ortaya koyabilecekler.

Yeni tank fiziği Mines ve Siegfried Line haritalarına gelen HD modifikasyonları ile daha da göz alıcı hale gelecek. Çin yeni yılına uygun amblemler ise Horoz yılı coşkusunu World of Tanks konsol sahalarına taşımakta. Çin astrolojisinin 12 farklı hayvanla sembolize edilen burçları da kendilerine has amblemlerle sahaların tozunu attıracak.