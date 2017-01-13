WWE 2K17 Windows platformuna geliyor!

WWE video oyunları tarihinin en geniş kadrosuna sahip olan ve oyuncuların en sevdiği özellikleri içeren WWE 2K17’nin Windows PC versiyonu, PlayStation ve Microsoft Xbox One versiyonlarla aynı oyun içi içeriğine sahip olacak. Oyuncular WWE 2K17 Standard Edition ve WWE 2K17 Deluxe Edition arasından seçim yapabilecek ve WWE 2K17 Sezonluk Kombine de satın alabilecekler.



Ayrıca bugüne kadar PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 ve Xbox 360’da yayınlanan tüm WWE 2K17 DLC içeriği çıkış günü itibariyle PC için de mevcut olacak. 7 Şubat’tan sonra yayınlanacak olan DLC’ler ise ileriki zamanlarda PC için de sunulacak.