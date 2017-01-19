Xbox One Elite kontrolcü Türkiye'de!

Standart sürüme göre gelişmiş ek özellikleri bulunan Xbox One Elite kontrolcü artık Türkiye'deki mağazalardan satın alınabiliyor. Kişiselleştirilebilirlik ve dayanıklılık talep eden oyunseverler için tasarlanan Elite kontrolcü, kablosuz özelliğiyle FPS, yarış, dövüş ya da diğer oyun türlerinde çok daha iyi bir kontrol deneyimi sunuyor.

Oyun tutkunları için en güzel hediye seçeneklerinden biri olan Xbox Elite oyun kontrolcü, metal kontrol çubukları, değiştirilebilir denetim düğmeleri ve diğer özellikleriyle oyunlarda üst düzey performans göstermek isteyen oyun fanatiklerine hitap ediyor.

Oyun kumandasındaki tuşların hassasiyeti, tetiğin minimum/maksimum değerleri ve benzeri fonksiyonları özelleştirilebiliyor. Bu sayede her oyuncu kendi kişisel beklenti ve ihtiyaçlarına göre Xbox Elite kontrolcünün özelliklerini değiştirebiliyor. Uzun oyun saatleri için tasarlanan kontrol çubuğu sapları ise yüksek performans için paslanmaz çelikten üretildi.

Değiştirilebilir parçalar

Xbox Elite oyun kontrolcüsü ile beraber verilen, farklı uzunluklara sahip 6 adet kontrol çubuğu setinden istenen çiftler, oyuncunun ihtiyaçlarına göre tercih edilebiliyor. Yine kutudan çıkan 4 adet denetim düğmesi seti kumandanın arka yüzüne kolayca takılabiliyor. Oyunseverler bu denetim düğmelerinden hepsini ya da istediklerini kullanabiliyorlar.