Xbox One sahipleri için sevindirici haber!

Microsoft, dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X'i 7 Kasım tarihinde satışa sunmanın sevincini yaşıyor. Türkiye'de 2.699 TL'den satışa sunulacak olan Xbox One X için bugün muhteşem bir haber geldi. Microsoft, Xbox One sahiplerinin, konsol ayarlarını kaybetmeden Xbox One X'e aktarabileceğini açıkladı.

Xbox Insiders programı üyeleri için kullanımda olan bu özellik sayesinde, Xbox One konsollarındaki ayarlarını bulut sisteminde saklanacak. Böylelikle, gelecek olan güncelleme ile Windows üyeliğiniz ile giriş yaptığını Xbox One konsollarına ayarlarınız otomatik olarak yüklenecek. Güncelleme ile ayrıca Gamertag yardımı ile arkadaşlarınıza oyun da hediye edebileceksiniz.

Henüz Beta aşamasında olan bu güncellemenin Kasım ayının başında veya Xbox One X'in satışa sunulacağı gün olan 7 Kasım tarihinde yayınlanması bekleniyor.