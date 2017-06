Xbox One X mi yoksa PS4 Pro mu almalı?

Microsoft, dün düzenlediği etkinlikte dünyanın en güçlü konsolu olarak nitelendirilen Xbox One X modelini tanıttı. 6 TFLOPS grafik birimi ve 12 GB RAM'i ile başta oyun geliştiricilerini heyecanlandıran Xbox One X, sonrasında tanıtılan oyunlar ile konsol savaşından çekildiğini resmen sinyallerini verdi.

Bu yıla kadar exclusive yani konsola özel oyunlar, kişilerin konsol almasını sağlıyordu. Ancak burada Microsoft belki de asrın hatasını yaparak Xbox One exclusive oyunlarını Windows 10'a getirdi. Artık Xbox One için çıkan tüm exclusive oyunlar Windows 10'a da çıkacak. Yani eskisi gibi PC sahipleri özel oyun için Xbox One alma ihtiyacı duymayacak.

Xbox One X ile Microsoft aslında PS4 Pro yerine PC sektörünü hedefine alacak. Steam'in en büyük rakibi olacak olan Xbox One X, PC satışlarını ciddi anlamda etkileyecek. 499 dolar fiyat etiketine sahip olan Xbox One X, gerçek 4K çözünürlükte 60 FPS hızında oyun oynatma sözünü veriyor.

Aynı işi yapan Nvidia GTX 1070 ekran kartı da 499 dolar seviyesinde. Bir bilgisayarı toplamak için ekran kartının tek başına yeterli olmadığı da bir gerçek. Xbox One X varken 4K için PC toplamak pek akıl karı bir iş olmayacak.

Bilgisayar gücünde konsol olan Xbox One X, rakibi PS4 Pro'nun fersah fersah önünde yer alıyor. Xbox One X'te 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci yer alıyor. PS4 Pro'da 2.1 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci bulunuyor.

Xbox One X'in grafik birimi tam 6 TFLOPS gücündeyken PS4 Pro'nun grafik birimi 4.20 TFLOPS gücünde. Xbox One X'te 12 GB GDDR5 RAM yer alıyor. PS4 Pro'da ise 8 GB GDDR5 RAM bulunuyor.

Kağıt üzerinde oldukça güçlü olan Xbox One X, oyun konusunda da bir o kadar PS4 Pro'nun gerisinde. 2017-2018 yılı içerisinde God of War, The Last of Us: Part 2, Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, Uncharted: The Lost Legacy ve Death Stranding gibi yapımlar sadece PS4/PS4 Pro'ya gelecek.

Xbox One X sunumunda ise elle tutulur AAA yapım olarak Forza 7 duyurulabildi. Kaldı ki Forza 7, Windows 10 platformuna da gelecek.

Xbox'ın elin exclusive oyun konusunda inanılmaz derecede zayıf. Eğer bir konsolu exclusive oyunlar için satın almak istiyorsanız tercihinizi PS4 Pro'dan, eğer PC yerine güçlü bir konsol istiyorsanız tercihinizi Xbox One X'ten yana kullanmalısınız.