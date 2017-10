Xbox One X Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı! Dünyanın en güçlü konsolu Xbox One X'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı. Xbox One X, revize edilen Türkiye fiyatı ile oyuncuları sevindirecek.

Teknoloji Oyun / XBOX Xbox One X Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı! 18/10/2017 09:30 Microsoft, gemileri yakarak en büyük rakibi PlayStation 4 Pro karışısına Xbox One X ile çıkmıştı. Kasım ayında oyuncular ile buluşacak olan ve dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox One X, tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunulacak. Microsoft Türkiye, düzenlemiş olduğu etkinlik ile Xbox One X'in fiyatını da 2,699 TL'ye çekerek oyuncuların yüreğine su serpti. PlayStation 4 Pro'dan çok farklı olarak 4K çözünürlüğü native bir şekilde veren Xbox One X'in, dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa sunulacak olması büyük önem taşıyor. Xbox oyunlarının fiyatları konusunda ilerleyen dönemlerde bir revize görebiliriz. Ancak Xbox Türkiye hala oyunların yereleştirmesinde en ufak bir adım atmış değil. Xbox, Türkiye'de tutunmak istiyorsa Windows 10 ve Xbox One'a özel oyunlarına Türkçe desteği sunması gerekiyor. Aksi takdirde Sony, Türkçe altyazının yanında Türkçe dublajlı oyunları ile Türkiye pazarını domine etmeye devam edecek. Umarız bu iki dev arasındaki rekabet, ülkemiz oyuncularının yararına olur ve oyunların çoğunu Türkçe görürüz. Xbox One X'i ön sipariş vermek için tıklayın Xbox One X teknik özellikleri Xbox One X, gerçek 4K oyun deneyimi sunması ile ön plana çıkıyor. AAA yapımları 4K 60 FPS'te çalıştıracak olan Xbox One X, 6 Teraflop gücünde grafik birimine, 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli AMD işlemciye, 12 GB GDDR5 RAM'e ve 1 TB depolama birimine sahip.