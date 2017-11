Xbox One X Türkiye'de satışa sunuldu! Dünyanın en güçlü konsolu Xbox One X, bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Xbox One X Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Teknoloji Oyun / XBOX Xbox One X Türkiye'de satışa sunuldu! 07/11/2017 08:30 Oyuncuların merakla beklediği Xbox One X, bugün tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa sunuldu. Dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X, gerçek 4K deneyimi sunması ile dikkat çekiyor. Türkiye'de 2,699 TL fiyat ile satışa sunulan Xbox One X, kutu içeriğinden 14 günlük Xbox Live Gold denemesi ve 1 aylık Xbox Game Pass abonelik denemesi ile çıkıyor. Xbox One X, gerçek 4K oyun deneyimi sunması ile ön plana çıkıyor. AAA yapımları 4K 60 FPS'te çalıştıracak olan Xbox One X 6 Teraflop gücünde grafik birimine, 2.3 GHz hızında çalışan özel işlemciye, 12 GB GDDR5 RAM'e ve 1 TB depolama birimine sahip. Xbox One X'in 4K çözünürlüğü için oyunlar güncellenemeye başladı bile. Ancak oyunların 4K güncelleme boyutlarının 100 GB'tı bulduğunu belirtelim. 4K çözünürlüğün yanında; 2K ve Full HD çözünürlükleri de destekleyen Xbox One X, bakalım PS4 Pro karşısında nasıl bir performans sergileyecek?