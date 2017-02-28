Xbox, video oyunları için aylık aboneliği açıkladı!

Microsoft'un Xbox bölümü, oyuncuların 100'den fazla Xbox One ve geriye dönük uyumlu Xbox 360 video oyunlarını oynatabilmesini sağlayacak aylık 9.99 dolarlık bir abonelik hizmeti başlatılacağını açıkladı.

Xbox başkanı Phil Spencer, bir blog yayınında yaptığı açıklamada, Xbox Game Pass adlı hizmetin abonelerin doğrudan konsolda oyun indirmesini ve çevrimiçi olarak oynatmalarını sağlayacağını söyledi. Abonelik yalnızca Xbox One video oyun konsolu ve Windows 10 işletim sistemini çalıştıran cihazlarda mevcut olacak.

Bu baharda başlaması beklenen bu hizmet, LEGO Batman, Microsoft'un Halo 5: Guardians ve Take-Two Interactive Software Inc'in NBA 2K16 gibi oyunları içermektedir. Xbox Game Pass aboneleri katalogda indirimli oyun satın alabilecekler.