Xcode Swift Dilinde Facebook’ta Mesaj Yayınlama - Video Ders - 66

Social Framework Uygulamamızın Sosyal medya üzerinde etkinlik sağlamamız için kolaylık sağlıyor. Bu video derste uygulama içerisinden Facebook’ta nasıl mesaj ve resim yayınlayabileceğimizi öğreneceğiz.
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Social Framework Uygulamamızın Sosyal medya üzerinde etkinlik sağlamamız için kolaylık sağlıyor. Bu video derste uygulama içerisinden Facebook’ta nasıl mesaj ve resim yayınlayabileceğimizi öğreneceğiz.
Tüm dersler için tıklayın
Yazar: Ender Öztürk Takip Et @wobearacleTüm Ender Öztürk Haberleri
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