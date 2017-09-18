Xcode Swift Dilinde SMS Gönderme - Video Ders - 68

Her ne kadar eski bir iletişim yöntemi olsa da SMS göndermek hala modası geçmemiş bir iletişim aracı. Ios cihazınızın içerisinden nasıl SMS gönderebileceğinizi bu derste öğrenebilirsiniz.
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Her ne kadar eski bir iletişim yöntemi olsa da SMS göndermek hala modası geçmemiş bir iletişim aracı. Ios cihazınızın içerisinden nasıl SMS gönderebileceğinizi bu derste öğrenebilirsiniz.
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Yazar: Ender Öztürk Takip Et @wobearacleTüm Ender Öztürk Haberleri
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