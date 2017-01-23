Xiaomi'de şok ayrılık!

Xiaomi ile özdeşen isimlerden olan Hugo Barra bugün yaptığı açıklama ile şirketten ayrıldığını duyurdu. Xiaomi telefonlarının tanıtımlarında sıkça gördüğümüz Hugo Barra, 2013'ten bu zamana Xiaomi'de çalışıyordu. Hali hazırda Google'da Android Başkan Yardımcılığı görevini yürüten H. Barra, ayrılış haberini Facebook üzerinden duyurdu.

Hugo Barra açıklamasında; "Lei Jun ve Bin Lin, yaklaşık dört yıl önce, Xiaomi'nin dünya çapında faaliyet gösterme fırsatı ile geldiğinde hayatımın en zorlu macerasına başladım. Ekibimi sıfırdan oluşturmak için Silikon Vadisi'ndeki yaşadığım yerden 6500 mil uzakta olan Pekin'e taşındım. Ama artık yolun soluna geldim." diyerek kişisel sebeplerden dolayı Xiaomi'den ayrıldığını dile getirdi.

Görünürde Xiaomi'de işler yolunda gidiyor. Yani bu açıklamanın şirket içerisinde alınan bir karardan çok gerçekten Hugo Barra'nın kişisel tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım Xiaomi, Hugo Barra'nın yerini hangi isim ile dolduracak?