Xiaomi, iPhone'dan daha ince akıllı TV yaptı

Yeni TV'ler olmadan CES olmaz ve birkaç zorlayıcı TV yenilikleri bu etkinlikte yer aldı. Bunlardan biri de Xiaomi'den geliyor. Çin gadget'ları üreticisi Xiaomi, etkinlikte Mi TV 4'ü duyurdu. 65 inç büyüklüğünde bir TV seti ve iPhone'dan veya ince olan diğer akıllı telefonlardan daha ince. bu oldukça dikkate değerdir.

Mi TV 4, en ince noktasında 4.9mm kalınlığında ve neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip ve 49 inç, 55 inç ve 65 inç olmak üzere üç boyutta geliyor. Ancak Xiaomi Mi TV 4 en incesi değil. LG'nin yeni OLED TV modeli sadece 2,57 mm kalınlığında ve Sony benzer büyüklükte yeni Bravia modelini duyurdu.

Xiaomi Mi TV 4'ün fiyatı 2000 dolardan düşük olacak ve bu yıl Çin'de gelecek.