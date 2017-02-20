Xiaomi'den yeni işlemci Pinecone!

Huawei'nin Kirin işlemcisinden sonra bir diğer Çinli dev Xiaomi de kendi işlemcisi olan Pinecone'u yakında duyurmak için kolları sıvadı. Piyasadaki MediaTek, Exynos ve Snapdragon yonga setlerine bir alternatif olarak geliştirilen ve firmanın kendi işlemcisi olacağı için yeni cihazlarında donanım/yazılım uyumunun üst seviyelere çıkarılacağı yonga seti Pinecone'un, çok yakında duyurulacağı söyleniyor.

28 Şubat tarihinde MWC 2017 etkinliği kapsamında tanıtılacak olan Xiaomi Pinecone yonga seti, şimdiden gizemli Xiaomi telefonda denenmeye başlandı. Geekbench testinde ortaya çıkan bilgilere göre gizemli telefon Pinecone yonga setine, 3 GB RAM'e ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemine sahip.

Aslında Pinecone yonga seti bizim için bir sürpriz olmadı. Çünkü Xiaomi ile Leadcore 2014'ün Kasım ayında bir ortak girişim kurmuştu. %51 hissenin Xiaomi'de olduğu bu girişim yonga setleri üzerine yoğunlaşmıştı. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından Pinecone yonga setleri son kullanıcıya hitap edecek.

Pinecone yonga setinin 2.2 GHz hızında çalışacağından başka şimdilik teknik özellikleri hakkında bir sızıntı bulunmuyor. Bakalım Xiaomi, Snapdragon 835 ayarında bir yonga seti ile karşımıza çıkacak mı?