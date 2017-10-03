Xiaomi Mi 5X Türkiye'de satışa sunuldu

Üst seviye donanıma sahip olan amiral gemisi modellerini uygun fiyat ile satışa sunan Xiaomi’nin optik yakınlaştırma özelliğini giriş seviyesi sınıfa sunan ilk model olma özelliği taşıyan yeni cihazı Mi 5X, n11.com’da satışa açıldı. MIUI 9 ile birlikte gelen Xiaomi Mi 5X, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip. Tamamen metal gövde taşıyan cihaz, çift arka kamerası, 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi ve etkileyici ses kalitesiyle n11.com’da 1.339 TL’den satışta.

OmniVision imzalı 12MP çözünürlüğünde RGB ve yine 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör bulunduran cihaz, optik yakınlaştırma özelliğini giriş seviyesi sınıfa sunan ilk model olarak ön plana çıkıyor. 3.080mAh kapasiteye sahip pili, DHS Ses Kalibrasyon Algoritması ile yüksek kaliteli ses çıkışı ve kulaklıklarla gelişmiş kalitesi için bağımsız bir ses yükseltici, ayrık anten tasarımı ve pürüzsüz parmak izi bırakmayan bir kaplamasıyla Xiaomi Mi 5X, n11.com’da 1.339 TL’den satışa sunuldu.