Xiaomi Mi 6 AnTuTu'da en büyük rekoru kırdı!

Şubat ayında tanıtılması beklenen ama tanıtım tarihi nisan ayına ertelenen Xiaomi Mi 6’nın AnTuTu test sonucu sızdırıldı.

Yeni gelen söylentilere göre Qualcomm Snapdragon 835 henüz hazır olmadığı için Xiaomi Mi 6’nın tanıtım tarihi nisan ayına ertelendi. Çinli sosyal ağ Weibo üzerinden telefona ait olduğu iddia edilen AnTuTu test ekran görüntüsü yayınlandı.

Sızdırılmış AnTuTu test ekran görüntüsüne göre Xiaomi Mi 6 210,329 puan almış ve bu puan başka bir telefon tarafından şimdiye kadar alınmadı. Daha önce başka bir sızıntıda, Snapdragon 835 ile güçlendirilmiş bir Android telefon AnTuTu testinde 181,434 puan almıştı.

Xiaomi’nin mevcut amiral gemisi Mi 5, AnTuTu’da 142,000 puan almıştı. Bu durumda eğer sızıntı gerçek ise Mi 6 yüzde elli daha güçlü performans ile geliyor gibi görünüyor.

Xiaomi Mi 6, Android 7.0 veya Android 7.1 Nougat dayalı MIUI 9 işletim sistemli 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Söylentilere göre çift kamera ve Xiaomi Hızlı şarj desteği ile gelecek. Cihazın diğer özellikleri arasında ultra ince çerçeve ve dört anten bulunuyor.