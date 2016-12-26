Xiaomi Mi 6 bu tarihte geliyor!

Asya kıtasından gelecek yıl tanıtılacak akıllı telefonlar içinde en çok merakla beklenen model Xiaomi Mi 6 diyebiliriz. Görünüşe göre cihaz, 14 Şubat tarihinde piyasaya sürülecek.

Xiaomi Mi 6’nın Samsung Galaxy S8’de kullanılacak olan işlemci Snapdragon 835 ile gelmesi bekleniyor. Çinli sosyal ağ Weibo üzerinde sızdırılan bir görsel, telefonun tanıtım davetiyesine ait ve Sevgililer Günü’ne denk gelen 14 Şubat tarihinde tanıtılacağını gösteriyor.

Xiaomi Mi 6’nın Mi 6S, Mi 6E ve Mi 6P gibi çeşitli versiyonları ile gelmesi bekleniyor. Farklı işlemciler ve kavisli düz ekran gibi değişiklikler bu modellerde yer alacak.