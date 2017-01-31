Xiaomi Mi 6 gümbür gümbür geliyor!

Söylentilere göre Xiaomi Mi 6’nın Qualcomm Snapdragon 835 ve Mediatek Helio X 30 işlemciler ile üç versiyonu olacak. Düz ekranlı varyantı 4GB RAM’e sahipken, kavili ekrana sahip modeli 6GB RAM ile gelecek. Xiaomi Mi 6’nın bu yıl Mart ya da Nisan ayında ilan edileceği söyleniyor.

Bugün yeni bir söylenti, gelecek Xiaomi amiral gemisi cihazı hakkında biraz daha bilgi sunuyor. İddialara göre 5,2 inç ve 5,7 inç ekran boyutlarına sahip Xiaomi Mi 6 ve Mi 6 Plus modelleri olacak. Her iki model de ekran boyutuna, RAM'e ve dahili bellek varyasyonuna bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

Söylenti ayrıca, 22 MP sensör ile çift kamera kurulumunu ve 16 MP'lik bir ön kamerayı da gösteriyor. Şimdiye kadar telefonla ilgili çelişkili söylentiler gördük. İddialara göre amiral gemisi cihazı, seramik bir gövde, ultrasonik parmak izi sensörü ve 12V2A hızlı şarj desteği ile 3D Touch destekleyen ekranla birlikte geliyor.

Aynı zamanda Xiaomi Mi 6’nın 4G RAM + 64 GB depolama alanına sahip standart modelinin 1999 Yuan, 6 GB + 128 GB depolama alanına sahip modelin 2299 Yuan ve 6 GB + 256 GB varyantının 2999 Yuan fiyat aralığında olacağını söyleniyor.

Xiaomi Mi 6'ya ait olduğu iddia edilen bir AnTuTu testinde ise 210 bin puan ile telefon rekor kırmıştı.