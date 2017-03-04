Xiaomi Mi 6 özellikleri ve çıkış tarihi

Xiaomi yoğun bir hafta geçirdi. Şirket, yeni işlemcisi Surge S1, iki yeni akıllı telefonları Xiaomi Mi 5C ve redmi 4X’i resmen ilan etti. Tüm bu yeni ürünlere rağmen, en çok beklenen lansman Xiaomi Mi 6 için oldu.

Açıklanmayan bir kaynak, Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisinin önümüzdeki ay 16 Nisan'da yayınlanacağını açıkladı. Kaynak ayrıca, Mi 6'nın Snapdragon 835 yonga setini kullanan ilk Çinli akıllı telefon olacağını da belirtti.

Kaynak aynı zamanda, Xiaomi Mi 6'nın 2.5D cam ve seramik gövde varyantı ile 5.2 inç LCD ekrana sahip olacağını belirtti. Ayrıca Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia XZ Premium’a benzer bir kamera olacak.

Fiyatlandırma olarak, Xiaomi'nin ¥ 1999 (290 $) fiyat etiketinde kalacağı açıklandı. Üç varyasyon olacak: 4GB RAM + 32GB ROM varyantı; 4GB RAM + 64GB varyant; ve fiyatı 362 dolardan fazla olmayacak seramik bir gövde ile 6GB RAM + 128GB varyant.