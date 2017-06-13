Xiaomi Mi 6 stokları Türkiye'de tükendi!

Çinli de Xiaomi, yeni üst seviye telefonu olan Mi 6'yı geçtiğimiz günlerde Hepsiburada.com aracılığı ile Türkiye'de resmi olarak satışa sunmuştu. Fiyat-Performans canavarı olarak nitelendirilen Xiaomi Mi 6'ya, Türkiye'de 1.999 TL'ye sahip olmak mümkündü.

Kısa süre içerisinde Android tutkunlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Xiaomi Mi 6, stokları saatler içerisinde tüketmeyi başardı. Hepsiburada.com üzerinden Xiaomi Mi 6'yı satın almaya kalktığınızda şu an stok durumunun olmadığını göreceksiniz.

5.15 inç büyüklüğünde Full HD ekranı, Snapdragon 835 yonga seti, 6 GB RAM'i, 12 Megapiksel dual kamerası ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile piyasadaki amiral gemilerine adeta kafa tutuyor.

1.999 TL'lik Xiaomi Mi 6'nın segmentinde yer alan telefonların 4.000 TL bandında olduğunu düşünürsek, stokların bu kadar kısa bir süre içerisinde tükenmesi çok normal. Bakalım ilerleyen günlerde Xiaomi Mi 6 Türkiye'de tekrar stoklara girecek mi?