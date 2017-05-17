Xiaomi Mi 6 suya dayanıklılık testi (Video)

Çinli popüler akıllı telefon Xiaomi Mi 6'nın suya dayanıklılık testi yayınlandı. Xiaomi Mi 6 suya ne kadar dayanıklı? İşte cevabı!

17/05/2017 12:20

2017’nin en ilgi çekici akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 6 dayanıklılık testleri gelmeye devam ediyor. Uygun fiyat ve üstün özelliklere sahip akıllı telefonun en ilgi çekici özelliklerinden biri suya dayanıklı olması.

Sağlamlık testlerinde popüler olan YouTube kanalı JerryRigEverything, Xiaomi Mi 6 için bir suya dayanıklılık testi yayınladı. Daha öncede sağlamlık testlerine tabi tutulan Xiaomi Mi 6, sağlamlık konusunda da oldukça dayanıklı çıkmıştı.

Aşağıda yayınlanan suya dayanıklılık videosunu izleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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