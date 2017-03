Xiaomi Mi 6'nın özellikleri ortaya çıktı

Birçok kişi, Nisan ayında tanıtılması beklenen Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi Xiaomi Mi 6'nın piyasaya çıkması için sabırsızlanıyor. Yakında çıkacak cihazın özellikleriyle ilgili birkaç sızıntı gördük ancak, tanıtım yaklaştıkça daha fazla bilgi gelmeye devam ediyor.

Yeni bilgi, Xiaomi Mi 6'nın en yeni Sony IMX400 sensörüyle donatılmış olacağını ortaya koyuyor. Önceki raporlar arka kameranın IMX386 olacağını söylüyordu ama yeni iddialara göre bu durum değişti. Mi 6, IMX400 ile birlikte gelirse, Sony'nin kendisi için sakladığı en iyi sensörü kullandığı için oldukça şaşırtıcı olacaktır.

Ayrıca, Xiaomi Mi 6'nın iki ekran çeşidi ile geleceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bunlar 5.15 inçlik ve 5.7 inçlik bir model olacak. Ekran boyutu farkının yanı sıra telefonlar, aynı zamanda biraz farklı tasarımlara sahip olacaklar.Daha geniş olan varyantın arkasında, iPhone 7 Plus'a benzer bir tasarımda çift kameralar bulunacağı da söyleniyor.

Diğer ayrıntılara gelince, Xiaomi Mi 6'nın 8mm kalınlığında 3200mAh bataryaya sahip olacağı ve 4GB RAM ile 32GB ROM'dan başlayan bellek yapılandırmasına sahip olacağı belirtildi. Şu anda Mi 6 Plus olarak anılan daha büyük varyant 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olacak. Her iki varyant da Snapdragon 835 işlemcinin en yüksek frekansta saat hızıyla çalışmasını sağlayacak.Fiyatlandırma olarak, Mi 6 1999 ¥ (289 $)'dan başlarken, Mi 6 Plus 2499 ¥ (360 $) fiyat ile gelecek.