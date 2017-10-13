Xiaomi Mi 6'nın ucuz versiyonu geliyor

Geçtiğimiz nisan ayında resmen ilan edilen Xiaomi Mi 6 hala en iyi performans fiyat amiral gemisi telefonların en önünde yer alıyor. Ancak şirket, telefonun daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sunacak gibi görünüyor. Görünüşe göre, Xiaomi, TENAA listesindeki bir güncellemeye göre 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı kombinasyonlu bir sürüm başlatmaya hazırlanıyor.

Liste, son iki ay içinde listeye alınan tek güncellemedir. Diğer tüm özellikler aynı kalıyor. Full HD çözünürlüklü 5.15 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ve çift 13 MP kamera telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Telefon, Android Nougat 7.1 çalıştırıyor ve 3.350 mAh pil içeriyor.

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Xiaomi Mi 6'nın küresel versiyonu 350 € / 415 $. Kaynaklar, 4 GB'lık versiyonun yaklaşık 295 € / 350 $ olabileceğini öne sürüyor. Bu sürümün 11 Kasım'da piyasaya çıkması bekleniyor.