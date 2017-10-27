Xiaomi Mi A1 Türkiye'de! İşte fiyatı!

Xiaomi Mi A1 Android One akıllı telefon n11.com’da satışa açıldı. Saf bir Android deneyimi yaşamak isteyen, aynı zamanda uygun fiyat arayışında olan kullanıcılar için ideal cihaz koltuğuna oturan Xiaomi Mi A1, n11.com’da 1.379 TL’den satışa açıldı.

Yeni nesil orta segment telefon Xiaomi Mi A1, Qualcomm'un yüksek enerji verimliliği ile dikkat çeken Snapdragon 625 yonga setiyle geliyor. 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı, 5.5 inç 1080p IPS LCD dokunmatik ekran, 12MP çift arka kamera kurulumu ve 3.080 mAh batarya ile n11.com’da satışta.

Xiaomi Mi A1 teknik özellikleri

5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5D kavisli cam LTPS ekran, 450nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı, Corning Gorilla Glass koruması

2GHz sekiz çekirdekli 14nm Snapdragon 625 işlemci ve 650MHz Adreno 506 GPU

4GB RAM, 64GB depolama alanı (eMMC 5.0), microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir bellek

Android 7.1.2 (Nougat), Android 8.0'a yükseltilebilir (Oreo)

Hibrid Çift SIM (mikro + nano / microSD)

1.25μm piksel boyutu, f / 2.2 diyafram açıklığı, çift tonlu LED flaşı, telefoto lensli 12MP kamera, 1.0 μm piksel boyutu, f / 2.6 diyafram açıklığı, PDAF olan 12MP ikincil arka kamera

5MP ön kamera

Parmak izi sensörü, Kızılötesi algılayıcı

Boyutlar: 155.4 × 75.8 × 7.3 mm; Ağırlık: 165g

3.5mm ses jakı, ayrılmış 10v amplifikatör

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

3080mAh (tipik) / 3000mAh (minimum) pil

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