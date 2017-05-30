Xiaomi Mi Max 2'nin çarpıcı kamera örnekleri

Merakla beklenen Xiaomi Mi Max 2 nihayet geçen hafta tanıtıldı. Telefonun en önemli özellikleri arasında 5300mAh büyüklüğünde batarya ve Mi 6'daki ile aynı Sony IMX386 arka kamera bulunuyor.

Yukarıda belirtildiği üzere Mi Max 2, 1.25μm sensörlü bir Sony IMX386 sensör kullanıyor. Bununla birlikte, 4 eksenli OIS gibi Mi 6'nın bazı özelliklerinden yoksun ama PDAF, HDR ve ikili LED flaş özellikleri var.

Xiaomi, Mi Max 2'nin kamera örneklerini sundu ve oldukça iyi görünen resimler Mısır ve Tunus da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde çekilmiştir. Düşük ışık koşullarında çekilen birkaç gece çekimi ve görüntü var. Mi Max 2'yi Mi Max ile karşılaştıran bir de görüntü var.

6.44 inç büyük ekranı ve 5,300mAh pille çalışan Mi Max 2, Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden biriyle destekleniyor. Hayır, Snapdragon 835 veya daha eski 821 değil Snapdragon 625’den bahsediyoruz. Bu işlemci, muhteşem pil ile birleşince, Mi Max 2'yi iki günlük pil ömrü sunmasına fırsat tanıyor.

Telefonun özelliklerini kısaca özetleyelim:

Özellikler Xiaomi Mi Max 2 Ekran 6.44 inç, 1080 x 1920 piksel Boyut 174.1 x 88.7 x 7.6mm, 211gr Ekran-gövde oranı %74.04 İşlemci 2.0GHz Snapdragon 625 Veri deposu 4 GB Depolama 64GB / 128GB, microSD yuvası Pil 5,300mAh, Hızlı Yük 3.0 Arka kamera 12MP, Sony IMX386, PDAF, 1.25μm piksel boyutu Ön kamera 5MP, 85 derece FOV Yazılım Android Nougat + MIUI 8 Bağlantı Çift SIM, FDD-LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac çift frekanslı, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou GPS, Renkler Altın, beyaz Özel özellikler Stereo hoparlörler, IR blaster Fiyat 245 ABD doları / 295 ABD Doları

Mi Max 2, 1 Haziran'da, istediğiniz depolama seçeneğine bağlı olarak 247 dolar veya 290 dolarlık eşdeğeri fiyat ile Çin'de piyasaya çıkacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Xiaomi Mi Max 2'nin kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.