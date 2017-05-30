Xiaomi Mi Max 2'nin çarpıcı kamera örnekleri

Xiaomi Mi Max 2'nin, Xiaomi Mi 6 ile aynı olan kamerasından çarpıcı örnekler!

30/05/2017 10:00

Merakla beklenen Xiaomi Mi Max 2 nihayet geçen hafta tanıtıldı. Telefonun en önemli özellikleri arasında 5300mAh büyüklüğünde batarya ve Mi 6'daki ile aynı Sony IMX386 arka kamera bulunuyor.

Yukarıda belirtildiği üzere Mi Max 2, 1.25μm sensörlü bir Sony IMX386 sensör kullanıyor. Bununla birlikte, 4 eksenli OIS gibi Mi 6'nın bazı özelliklerinden yoksun ama  PDAF, HDR ve ikili LED flaş özellikleri var.

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Xiaomi, Mi Max 2'nin kamera örneklerini sundu ve oldukça iyi görünen resimler Mısır ve Tunus da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde çekilmiştir. Düşük ışık koşullarında çekilen birkaç gece çekimi ve görüntü var. Mi Max 2'yi Mi Max ile karşılaştıran bir de görüntü var.

 6.44 inç büyük ekranı ve 5,300mAh pille çalışan Mi Max 2, Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden biriyle destekleniyor. Hayır, Snapdragon 835 veya daha eski 821 değil Snapdragon 625’den bahsediyoruz. Bu işlemci, muhteşem pil ile birleşince, Mi Max 2'yi iki günlük pil ömrü sunmasına fırsat tanıyor.

Telefonun özelliklerini kısaca özetleyelim:

Özellikler

Xiaomi Mi Max 2

Ekran

6.44 inç, 1080 x 1920 piksel

Boyut

174.1 x 88.7 x 7.6mm, 211gr

Ekran-gövde oranı

%74.04

İşlemci

2.0GHz Snapdragon 625

Veri deposu

4 GB

Depolama

64GB / 128GB, microSD yuvası

Pil

5,300mAh, Hızlı Yük 3.0

Arka kamera

12MP, Sony IMX386, PDAF, 1.25μm piksel boyutu

Ön kamera

5MP, 85 derece FOV

Yazılım

Android Nougat + MIUI 8

Bağlantı

Çift SIM, FDD-LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac çift frekanslı, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou GPS, 

Renkler

Altın, beyaz

Özel özellikler

Stereo hoparlörler, IR blaster

Fiyat

245 ABD doları / 295 ABD Doları

Mi Max 2, 1 Haziran'da, istediğiniz depolama seçeneğine bağlı olarak 247 dolar veya 290 dolarlık eşdeğeri fiyat ile Çin'de piyasaya çıkacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Xiaomi Mi Max 2'nin kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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